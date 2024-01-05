去年CPI年增率2.5%創15年來次高 估Q2後降至2%以下

主計總處今 (5) 日公布去年 12 月消費者物價總指數 (CPI) 年增 2.71%，為連 2 月下滑，也是 4 個月來相對低點，去年全年平均 CPI 漲 2.50%，創 15 年來次高，但已低於 2022 年的 2.95%；主計總處認為，今年 CPI 年增率有望持續收斂，預計第二季後降到 2% 以下。

我國去年平均 CPI 漲 2.50%，其中，商品類漲 2.11%，服務類漲 2.87%，若扣除蔬菜水果漲 2.49%，核心 CPI 漲 2.58%。

主計總處也首度公布高齡家庭 CPI，去年高齡家庭年長 2.80%，較全體家庭略高 0.3 個百分點，主因漲幅較大的食物類和看護等個人照顧服務支出占比 (權重) 較高。

主計總處說明，去年 12 月 CPI 年增 2.71%，其中，水果、肉類和外食費等食物價格均上漲，娛樂服務、房租、油料費、個人隨身用品、個人照顧服務費及醫療費用也調漲，惟蔬菜、通訊設備及家庭耐久設備等價格下跌，抵銷部分漲幅。

若扣除蔬菜水果，12 月 CPI 漲 2.38%，核心 CPI 漲 2.43%。

圖表：主計總處提供。

觀察七大類物價走勢，食物類漲 4.72% 最多，主因水果受先前接連颱風帶來豪雨遞延影響，上漲 20.86%，肉類受飼養成本提高影響，漲 6.09%，調理食品、外食費、穀類及其製品各漲 4.88%、4.18% 和 3.47%，惟蔬菜因近期天候良好，供給充裕，價格下跌 5.80%，抵銷部分漲幅。

醫藥保健類漲 2.79%，主因藥品及保健食品漲 3.28%，加以掛號費調漲，健保門診藥品與急診部分負擔調高。

雜項類漲 2.60%，因金飾及珠寶等個人隨身用品，以及看護等個人照顧服務費用價格上漲。

教養娛樂類漲 2.37%，反映疫後生活回歸常軌，休閒娛樂消費需求增加，娛樂服務費上漲 4.40%。

觀察主要國家 (地區) 最新物價數據，11 月我國漲 2.90%，新加坡漲 3.6%，南韓漲 3.3%，美國漲 3.1%，日本漲 2.8%，香港漲 2.6%，歐元區漲 2.4%，中國跌 0.5%。