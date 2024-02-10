年節消費筆記！百貨、餐飲吃喝玩樂回饋一次看
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-10 09:11
正值春節連假期間，連鎖百貨龍頭新光三越正進行龍舞卡利 HIGH 活動，祭出最高 7% 回饋，全台分店也導入眾多新櫃與快閃店，同時，連鎖超商全家 (5903-TW) 和大型餐飲集團王品 (2727-TW)、漢來美食 (1268-TW) 均祭出年節促銷，出門逛街和吃飯的消費者別忘了將各種行銷優惠拿好拿滿。
新光三越正在進行《龍舞卡利 HIGH》，不限日、不限店且線上線下刷卡都可累計消費賺回饋，聯手指定銀行單卡刷卡累計滿 1 萬元回饋 4%、滿 6 萬元以上回饋 5%、滿 30 萬元以上回饋 6% skm points 點數，使用新光三越行動支付 skm pay 並綁定指定銀行信用卡，消費任一單筆達 3000 元再加碼 1%、最高 7% 回饋。
新光三越指出，社交活絡帶動香氛彩妝、服飾穿搭等業種持續 2 位數成長，為了讓民眾有更多購物新選擇，合計全台共有超過 30 個新櫃與快閃店。
例如，台北信義新天地積極打造最強、最食髦的美食陣容，導入三家全台首發品牌－Tiffany & Co 的 Blue Box Cafe Taipei、摩洛哥最強咖啡夿萐咖啡 Bacha Coffee、法國精品馬卡龍 PIERRE HERMÉ。
漢來美食 (1268-TW) 說明，為了與消費者共同歡慶國人最重視春節佳節，來美食 APP 推出刮刮卡遊戲功能，結合春節檔期準備總價值逾 200 萬的紅包要給顧客試手氣，刮開就有機會獲得最大獎千元通用抵用券，另有 888 元、500 元、100 元和 50 元不等的獎項，中獎機率百分百。
全家旗下電子支付全盈 + PAY 強打最高 44% 回饋活動，以全盈 + PAY 於全家 APP「全 + 1 商城」、Readmoo 讀墨電子書、三立電電購、遠傳 friDay 購物、桂冠線上商城、神腦國際、智冠 MyCard、NextEra 豐年代、EPP 易點指定 9 大電商平台，單筆消費滿 1000 元回饋 10% 全盈儲值金 (上限 100 元 / 筆，每月上限 150 元 / 人，額滿即止），若首次綁定遠東商銀信用卡消費，最高享 44% 全盈儲值金回饋 (每戶限量回饋 1 次，限量 4000 名)。
- 該如何存對股、找到好買點？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇