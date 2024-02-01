Xeneta：2月航運價漲幅小於預期 紅海供應鏈通膨或已觸頂

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-01 07:58

領先海空運運價分析平台 Xeneta 數據顯示，紅海危機和葉門武裝份子「青年運動」(Houthi) 襲擊行動導致供應鏈通膨急遽飆升的情況，可能已經到達頂峰。

Xeneta 最新數據顯示，與 1 月 16 日費率調漲相比，40 呎標準貨櫃在 2 月的平均短期運價略微下滑。從亞洲和歐洲到地中海的遠洋航線運價已開始下滑，但美國航運運價仍在攀升。

2 月綜合費率附加費 (GRI) 顯示，從遠東到地中海的每 40 呎貨櫃價格為 5,950 美元。運價在 1 月 16 日時曾一度達到 6,050 美元的短期高峰。2 月從遠東到北歐的每 40 呎貨櫃價格預估為 4,820 美元，略低於 1 月 16 日的 4,850 美元高峰。

Xeneta 市場分析師 Emily Stausbøll 表示：「2 月整體運價漲幅低於預期水準，表明海運承運人被迫和托運人進行談判。我們可能會看到運價從 2 月開始趨緩或下滑，比許多人預期的還要更快。」

整體運價是根據每條貿易航線所有交易的平均值計算得出，遠洋運輸合約的制定並未統一，這也是運價小幅下滑的原因之一。一位物流業執行長向 CNBC 表示，他們有能力透過談判來壓低運價。

儘管如此，運往美國的貨運費率仍在持續上升。

對美國企業來說，雖然部分公司握有談判籌碼，運價卻沒有出現緩解跡象。Xeneta 首席分析師 Peter Sand 表示，從遠東到美國東岸的貿易航線運價仍在走高。

最近的運價飆升導致現貨貨櫃運價高達 10,000 美元，迫使部分托運人將貨物運輸方式轉為空運，專家擔憂海運承運商會利用這次的危機過度抬高運價。

Sand 說：「目前每個人都在指責彼此，在市場存在這麼多不確定性的情況下，這很正常。這場危機並不是由海運承運人所致的，他們需要時間建立新的航運網路，來應對避開蘇伊士運河而造成的運輸干擾。從托運人的角度來看，他們可能認為運價上漲是承運人投機取巧的行為。」

海事諮詢公司 Sea-Intelligence 表示，船舶平均延誤情況出現惡化，每月增加 0.30 天，達到 5.35 天。但 Stausbøll 也說，海運承運業者有機會在農曆新年過後重新調整服務，將繞行好望角增加的運輸時間納入考量。

Stausbøll 說：「有許多船舶可以應對增加的航行時間，因此我們預期，其他主要貿易將遵循同於遠東至歐洲的運輸模式，且運價會趨穩或下滑，雖然這會伴隨著部分交貨延遲。」