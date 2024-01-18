元大銀財管2.0衝刺二面向 挑戰躋身國銀前五大

元大金 (2885-TW) 旗下元大銀行今年 1 月 2 日正式開辦「財管 2.0」高資產客戶財富管理業務，財富管理部協理尤秀貞指出，目前擁有數千名億元級客戶，今年經營策略有二大方向，首先是人才培育，已特別成立理財商品部、私人銀行部，加強對客戶的尊榮禮遇服務，其次會更加重視自製產品的能力，預計 3 月推出結構性商品，目標是將資產管理規模 (AUM) 衝刺到前五大。

繼元大證券後，元大銀行也成功取得財管 2.0 執照，尤秀貞表示，雖然財管業務是兄弟登山各自努力，但銀行可以帶給證券不同服務，各地的銀行、證券已經有部分搬遷至同一行址，希望有助服務高資產客戶時更能密切合作，達到 1+1>2 的綜效。

尤秀貞指出，元大銀行財管著重在地深耕，億元級高資產客戶已達數千人，其中包括企業主、家族傳承、海歸民眾等，另外還有投資不動產為主的客戶，元銀財管 2.0 提供專屬迎賓禮，並贈送 1000 點鑽金支付卡會員點，等同讓客戶直接升級翡翠會員，享有現金回饋最高 12.2%、機場接送、機場貴賓室、高鐵升等、專屬生日禮、五星級飯店餐飲折扣優惠，以及台幣交易跨提轉不限次數，堪稱業界最佳。

尤秀貞指出，元大銀財管 2.0 不會把戶數當作衝刺目標，而是先從兩大面向著手，首先是人才培育，主管機關相當重視 CFP、信託規劃師、理財規劃師、財管 2.0 課程四大證照，同時也與四大會計事務所合作，總計 150 位取得相當執照，包括資深理專或顧問，建構出一個專家團隊，提供高資產客戶完整的服務。

尤秀貞進一步指出，3 月起陸續上架新商品，如結構型商品 (SI)，這部分元證香港已經有經驗了，不過，財管 2.0 高資產客戶未必都偏好衍生性金融商品，還是要評估客戶的投資屬性，也會提供客戶穩定收益的債券。

至於要如何開拓客戶？尤秀貞表示，定時定額近 3 年來取得不錯的成果，根據統計顯示，3 年來新申購累積達 1088 萬筆；此外，元大銀也重視薪轉戶，目前有 4000 多家企業客戶，也會有專業團隊去耕耘。

元大銀行推出二款新春開運物品，包含限量 14 萬份的「欣欣向龍發財水」，以及 1 萬 4 千份的「一桶金招財擺飾」。自 2024 年 1 月 22 日起，客戶可至元大銀行全台各分行（共 149 家分行，含金門分行）領取限量發財水或一桶金招財擺飾乙份，數量有限送完為止。