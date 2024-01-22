銀行、證券搶食高資產客戶財管大餅 AUM直逼兆元大關

金管會去 (2023) 年 12 月鬆綁高資產客戶財管作業程序，鼓勵國際大型銀行加入，使得國內財管市場競爭愈趨白熱化，根據金管會統計，截至去年底，銀行、證券高資產客戶數合計 7872 人，資產規模 (AUM) 合計達 9983 億元，年增近 1 倍，直逼兆元大關，今年上半年總計將有 12 家銀行競逐富豪財管大餅。

金管會於 2020 年 8 月推出「媲美星港」的財管 2.0 方案，開放銀行辦理億元級客戶財富管理業務，執照為三年一期。根據銀行局統計，截至去年 12 月底，已有 9 家開辦，較去年同期增加 1 家，客戶數合計 7052 人，年增 93%，AUM 合計 8571 億元，年增 87%，

去年底已開辦的 9 家銀行分別為中信、兆豐、合庫、一銀、國泰世華、台北富邦、玉山、上海及瑞銀台北分行，元大銀行也於今年 1 月 2 日正式開辦財管 2.0，華南銀行及滙豐銀行上半年將陸續加入開辦的行列。

觀察高資產客戶財管業務規模前三大銀行，中信以客戶數 1725 人、AUM 1747 億元 (年增 34%)，穩居第一；兆豐居次，客戶數 1328 人、AUM 1646 億元 (年增 60%)；合庫今年成長快速，以客戶數 1251 人、AUM 1492 億元 (年增近 1.2 倍) 緊追在後。

至於銀行整體高資產客戶 AUM 資產配置組合，截至去年 12 月底，仍以存款最受青睞，占比 51% 最高，其他依占比排序分別為保險 13%、基金 12%、債券 12% 、境外結構型商品 6%。

證券商辦理高資產業務方面，根據證期局統計，截至去年 12 月底，總計核准 8 家證券商以複委託、財富管理及自營等不同管道辦理高資產客戶業務，累計已開發高資產客戶數 820 人，累計交易金額約 1412 億元；與去年同期相較，客戶數增加 177 人 (年增 28%)，累計交易金額增加 958 億元 (年增 211%)。

關於資產配置組合，證期局副局長高晶萍指出，證券商客戶仍以複委託為大宗，累計交易金額達 1331 億元，占比 94%；財富管理及自營占比僅各約 2-3%。

辦理高資產業務的前三大證券商，分別為永豐金證券、國泰證券、兆豐證券，自開業累計交易金額分別為 662 億元、479 億元、180 億元，剩餘 5 家券商交易金額合計為 91 億元。

元大銀表示，目前擁有數千名億元級高資產客戶，今年將衝刺財管 2.0 業務，經營策略有二大方向，首先是人才培育，已特別成立理財商品部、私人銀行部，培訓約 150 人專業團隊，加強對客戶的尊榮禮遇服務，其次會更加重視自製產品的能力，預計 3 月推出結構型商品，會依照客戶風險偏好提供不同屬性的商品。

兆豐銀揭示今年度財富管理三大策略方向，首先，是積極發展多元化且差異化的金融商品，以滿足不同客戶需求；其次，深耕高端客戶經營，提供更專業的財富管理服務；最後，持續提升財富管理的專業形象，力求成為客戶首選的財富管理銀行。