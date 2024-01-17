電信首家 台灣大擴大智慧家庭生態系採用Matter協定

台灣大 (3045-TW) 擴大智慧家庭生態系，今 (17) 日宣布加入連接標準聯盟 (Connectivity Standards Alliance，CSA)，成為台灣第一個採用 Matter 協定的電信業者。台灣大透過全球通用的 Matter 物聯網連接技術，可串聯 Google、Amazon、Apple、Samsung 等超過 700 家加入 Matter 協定的品牌裝置，提升智慧家庭聯網裝置相容性。

台灣大從顧問諮詢、後續安裝、售後保固，提供一站式客製化服務，同時攜手凱擘大寬頻，於富邦建設的實體建案導入智慧家庭應用，民眾賞屋時預先體驗，輕鬆打造跨生態系智慧宅。

Matter 連接標準由連接標準聯盟 (CSA) 制定，為加入協定的會員，提供相容、穩定且資安健全的物聯網連接技術，增加不同品牌裝置的互通性，與更穩定快速的連線品質，即使設備處於離線狀態，也可正常運作，降低雲端依賴性的同時，也強化設備的資安防護力，全方位提供最佳的智慧生活體驗。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，隨著 5G 與智慧聯網裝置普及率提升，全球智慧家庭市場也不斷擴增，台灣大看見龐大的物聯網應用商機，及隨之而來，因跨品牌系統不相容、應用場景無法聯動等限制所帶來的挑戰。

另外，以客戶需求出發，台灣大智慧家庭於三周年之際，加入全球通用的 Matter 生態系統，藉由擴充物聯網裝置相容性，幫助客戶不再受限於品牌系統，可自由選擇喜愛的智慧家電。