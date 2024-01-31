亞德客-KY去年「三率三升」賺近70億元 EPS 34.83元創新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-31 16:54
氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 今 (31) 日公告 2023 年第四季自結財報，稅後純益 16.99 億元，年增 27%，累計全年稅後純益 69.65 億元，年增 16%，每股純益 (EPS) 34.83 元，突破 2021 年的 33.67 元，再創新高，全年也寫下 「三率三升」的好成績，毛利率達 46.12%。
雖然第四季向來是氣動元件產業銷售淡季，不過，亞德客氣動元件仍穩定拉貨，加上線性滑軌新產品持續出貨，帶動業績表現不俗，去年第四季營收 73.55 億元，季減 2.75%、年增 17.42%；毛利率 47.06%，季增 0.69 個百分點、年增 0.69 個百分點；營益率 29.32%，季減 0.02 個百分點、較去年同期持平；淨利率 23.1%，季減 2.54 個百分點、年增 1.68 個百分點；稅後純益 16.99 億元，季減 12.39%，年增 26.64%，每股純益 8.5 元。
亞德客去年累計營收 298.27 億元，年增 14.4%；毛利率 46.12%，年增 0.5 個百分點；營益率 29.67%，年增 0.74 個百分點；淨利率 23.35%，年增 0.29 個百分點，呈現「三率三升」。
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