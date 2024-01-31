亞德客-KY去年「三率三升」賺近70億元 EPS 34.83元創新高

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 今 (31) 日公告 2023 年第四季自結財報，稅後純益 16.99 億元，年增 27%，累計全年稅後純益 69.65 億元，年增 16%，每股純益 (EPS) 34.83 元，突破 2021 年的 33.67 元，再創新高，全年也寫下 「三率三升」的好成績，毛利率達 46.12%。