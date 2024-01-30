〈金管會新春展望〉金融業2023大賺7036億元 黃天牧看好台股「雲開月明」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-30 18:07

金管會今 (30) 日舉行新春記者會，公布金融業去 (2023) 年自結稅前盈餘，銀行、保險、證券期貨三業合計 7036 億元，比前 (2022) 年成長逾 4 成，主委黃天牧表示，獲利提升不代表承平時期，去年歐美銀行經營危機顯示，巨變只在朝夕之間；對於台股展望，他認為，今年可望延續去年「展現韌性、穩健前行」的步伐，須步步為營面對多重風險的環境，不過，台股基本面仍穩健，有「雲開月明」的特質。

根據金管會統計，金融業去年自結稅前盈餘，銀保證三業合計約 7036 億元，比前年成長 4 成多，其中銀行業創歷史新高，達 5057 億元，證券期貨業、保險業分別為 998 億元、981 億元。

台股去年度上漲 26.8%，僅次日股，此幅度是 5 年來最佳，日均成交值 2812 億元，較前一年度成長 16.1%，此外，去年外資淨匯入 294.78 億美元，創歷史新高，買超新台幣 2754 億元。黃天牧指出，主要因美國升息循環結束，通膨壓力也見緩解，加上 AI 帶動相關產業類股表現，因而推升台股走勢。

展望今年，黃天牧指出，我們面對的是一系列既陌生又似曾相似的風險，與新興的資訊傳播、信譽風險等不斷聚合，不斷產生量變與質變，從而風險評估及管理也愈加困難。

黃天牧說，去年初提出的台股展望「展現韌性、穩健前行」，應該可以延續到今年，但新的年度也會有新的風險，包括俄烏戰爭、以巴衝突、乃至於紅海危機，未來如何發展是未知數，都是要去顧慮的，此外，氣候變遷每年都對經濟、人類生命財產造成損失。

而全球也面臨 AI 生成式的錯假訊息的干擾，台灣今年選舉已經落幕，但之後還有 50 多個國家展開選舉，將牽動國際政治經濟情勢，未來全世界的金融環境可能會產生一些不同程度的變數，尤其美國是重中之重。

對於台股展望，去年初提出的「展現韌性、穩健前行」八字，大致可沿用到今年，基本面仍相當穩健，不過，新的年度有新的風險，過去幾年也面臨了包括疫情、升息等重大事件，可能大家會有所不安，黃天牧引用中國四大名著之一《水滸傳》的名言「誰無暴風勁雨時、守得雲開見月明」，勉勵大家撐過暴風勁雨之後，就能見到雲開月明，而台股就是有雲開月明的特質。