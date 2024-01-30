科技創新主導台股多頭 這檔主動基金定期定額數年增逾8成
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-30 11:42
台股近來強勢表態，站穩萬八之上，國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，目前盤面為多方掌控格局，預期指數仍有機會持續走高，而「科技創新」帶來的成長週期，將是主導長期多頭的關鍵。投資人看準國泰台灣高股息基金的長期投資潛力，紛紛加入定期定額行列，助攻基金 2023 年定期定額投資筆數、人數，均較 2022 年成長 7-8 成不等。
台股歷經 1 月上旬的回檔整理，在半導體龍頭台積電法說釋出樂觀展望後，扭轉市場偏空氛圍，半導體與 AI 類股上攻，加權指數從季線反壓一舉站上月線，而外資持續看好買超，並在 19 日創史上第二大買超金額，帶動台股攻克萬八關卡。
梁恩溢說明，AI 概念自 2023 年嶄露鋒芒，今年將進入高速成長期，預期新應用場景如 PC、手機將百花齊放，成為台股長多幕後推手。隨著美國科技股展望樂觀，台股的 AI 及半導體類股有望重回盤面主流，延續美股上漲走勢。
國泰台灣高股息基金鎖定低波的高息股，如聯發科 (2454-TW)、新普 (6121-TW)，搭配具成長動能的績優股，像是 IP 矽智財龍頭世芯 (3661-TW)、散熱模組大廠奇鋐 (3017-TW) 等。產業配置以半導體、電子零組件、AI 類股為主軸，電子類股比重約 78%，同時布局 17% 的傳產與 4% 的金融，產業配置較均衡。
國泰台灣高股息基金長期配息穩健，相當適合投資人作為長線投資台股的標的，梁恩溢也建議可透定期定額方式布局。舉例來說，若每月定期定額 5000 元於國泰高股息基金不配息 A 類型，一年、兩年績效分別為 25.4%、35.3%，三年更高達 44.42%。
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