科技創新主導台股多頭 這檔主動基金定期定額數年增逾8成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-30 11:42

台股近來強勢表態，站穩萬八之上，國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，目前盤面為多方掌控格局，預期指數仍有機會持續走高，而「科技創新」帶來的成長週期，將是主導長期多頭的關鍵。投資人看準國泰台灣高股息基金的長期投資潛力，紛紛加入定期定額行列，助攻基金 2023 年定期定額投資筆數、人數，均較 2022 年成長 7-8 成不等。

台股歷經 1 月上旬的回檔整理，在半導體龍頭台積電法說釋出樂觀展望後，扭轉市場偏空氛圍，半導體與 AI 類股上攻，加權指數從季線反壓一舉站上月線，而外資持續看好買超，並在 19 日創史上第二大買超金額，帶動台股攻克萬八關卡。

梁恩溢說明，AI 概念自 2023 年嶄露鋒芒，今年將進入高速成長期，預期新應用場景如 PC、手機將百花齊放，成為台股長多幕後推手。隨著美國科技股展望樂觀，台股的 AI 及半導體類股有望重回盤面主流，延續美股上漲走勢。