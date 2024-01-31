〈焦點股〉NB及車載鏡頭市場夯 先進光營運量能強創新天價

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-31 10:25

光學元件廠先進光 (3362-TW) 在筆電市場庫存調整己接近尾聲，且有車載鏡頭新客戶到手，有利於推升 2024 年營收優於去年，股價今 (31) 日盤中上漲超過 6%，股價最高 208 元創新高，包括中揚光 (6668-TW)、亞光 (3019-TW) 等車用鏡頭廠的股價也獲帶動。

光學元件廠先進光 2023 年全年營收 39.95 億元，創新高，年增 9.08%，先進光在 NB 鏡頭組出貨恢復且車用產品 2024 年營收占比可望超過 10%，進而有利於推升 2024 年營收再優於去年表現。

先進光主攻 NB 鏡頭，公司也透過子公司科雅光電切入指紋辨識模組及觸控板系統模組， 先進光認為，NB 鏡頭庫存去化近尾聲，預期 2024 年會越來越好，價格也相對穩定， 同時，就產品比重來看，先進光 NB 相關鏡片占營收比重約 50-60%，指紋辨識約佔 30%，車用產品佔比約 5% 左右，隨著車用新客戶出貨於 2024 年開始放量，先進光預估，2024 年車用產品營收占比可望達 10%。