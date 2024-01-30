【量大強漲股整理】春節前台股2024年該鎖定哪些趨勢主流股?
鉅亨研報 2024-01-30 17:28
今日台股開低震盪，受 (2330-TW) 台積電回檔，小跌 6 元，終場跌 85 點，收 18034.63 點，成交量 2872.68 億元。
看一下三大法人: 外資買超 15.21 億元；自營商買超 2.57 億元；投信賣超 14.73 億元；三大法人合計買超 3.05 億元。
美股周一 (30 日) 集體收紅，受到 (SMCI-US) 美超微上調財測激勵，撐盤要角以 AI、散熱族群為主，一度翻紅漲至 18138.74 點，但隨後翻黑震盪走低，最後一盤爆出 215 億大量，收量增黑 K 棒，創 2022 年三月以來新高；台股過去 8 個交易日內，指數連日大漲逾九百點，外資是這波功臣，連八買，合計逾 1600 億元，短線上受節假期影響下，面臨獲利了結賣壓，不過台股有守，仍站上萬八之上，早盤新台幣匯率升值，也顯示海外資金仍持續流向台灣金融市場，本週最重要的焦點就是 FED 的利率會議，目前市場認為按兵不動，目前不降息的機率接近 97%；再來就是重要 7 巨頭的財報，目前 7 巨頭中以特斯拉財報已公佈，再來是 1/30 日的有，(MSFT-US)微軟、(AMD-US)超微，2/1 要發佈財報的有 (AAPL-US)蘋果、 (QCOM-US)高通，2/2 則是 (META-US) META、 (AMZN-US) 亞馬遜，若能如實帶來營收，將帶動台廠供應鏈接單；且台股將於 2 月 5 日封關，指數高檔震盪可能性高。
個股方面: 權值股， (2330-TW) 台積電，今日壓在盤下整理，跌 6 元，收 642 元、(2454-TW) 聯發科，今將舉辦新竹辦公大樓動土典禮，明日法說會登場，預估聯發科營收可年增 15～20%，今日大漲 25 元，有不錯表現，提早啟動法說行情收；散熱族群方面， (3017-TW) 奇鋐，強攻漲停鎖住 429.5 元，(3653-TW) 健策，漲逾半根停板， (3324-TW) 雙鴻，受惠於液冷散熱分歧管開始出貨，今年營運可望逐季成長，大漲 4.95%、(3483-TW) 力致、(2421-TW) 建準，都紅通通；美超微上調第一季以及全年財測， AI 伺服器歡呼，(2383-TW) 台光電，大漲 9.04%，一度觸及漲停、(2376-TW) 技嘉，漲 3.39%，(2382-TW) 廣達、(6669-TW) 緯穎、(3231-TW) 緯創，收於平盤上；(9958-TW) 世紀鋼，風電題材加持，昨三大法人聯手回補 1,083 張，今天再創新高；(4908-TW) 前鼎，矽光子概念股買氣回流，最高來到 105 元，即將挑戰前波高點 106.5 元；(6643)M31，受惠先進製程，加上對手淡出市場，營運可望再創新高，股價領先再締新猷，最高來到 1770 元。
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美超微上調財測激勵，相關 AI 伺服器股走強
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