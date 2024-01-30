【量大強漲股整理】春節前台股2024年該鎖定哪些趨勢主流股?

美股周一 (30 日) 集體收紅，受到 (SMCI-US) 美超微上調財測激勵，撐盤要角以 AI、散熱族群為主，一度翻紅漲至 18138.74 點，但隨後翻黑震盪走低，最後一盤爆出 215 億大量，收量增黑 K 棒，創 2022 年三月以來新高；台股過去 8 個交易日內，指數連日大漲逾九百點，外資是這波功臣，連八買，合計逾 1600 億元，短線上受節假期影響下，面臨獲利了結賣壓，不過台股有守，仍站上萬八之上，早盤新台幣匯率升值，也顯示海外資金仍持續流向台灣金融市場，本週最重要的焦點就是 FED 的利率會議，目前市場認為按兵不動，目前不降息的機率接近 97%；再來就是重要 7 巨頭的財報，目前 7 巨頭中以特斯拉財報已公佈，再來是 1/30 日的有，(MSFT-US)微軟、(AMD-US)超微，2/1 要發佈財報的有 (AAPL-US)蘋果、 (QCOM-US)高通，2/2 則是 (META-US) META、 (AMZN-US) 亞馬遜，若能如實帶來營收，將帶動台廠供應鏈接單；且台股將於 2 月 5 日封關，指數高檔震盪可能性高。