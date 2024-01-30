外資買超15億元縮水 回補群創1.7萬張 青睞AI族群

台股大盤指數今 (30) 日殺尾盤，終場跌 85 點，收在最低點 18034.63 點，守住萬八大關。三大法人合計買超 3.04 億元，其中，外資昨 (29) 日大砍群創後，今天回補 1.7 萬張，另外也青睞 AI 族群，加碼緯創、廣達共 1.8 萬張。

觀察三大法人今日籌碼動向，外資買超 15.21 億元，連 8 買；自營商同站買方，買超 2.57 億元。不過投信今天轉向賣方，賣超 14.73 億元，三大法人合計買超 3.04 億元。