外資買超15億元縮水 回補群創1.7萬張 青睞AI族群
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-01-30 18:16
台股大盤指數今 (30) 日殺尾盤，終場跌 85 點，收在最低點 18034.63 點，守住萬八大關。三大法人合計買超 3.04 億元，其中，外資昨 (29) 日大砍群創後，今天回補 1.7 萬張，另外也青睞 AI 族群，加碼緯創、廣達共 1.8 萬張。
觀察三大法人今日籌碼動向，外資買超 15.21 億元，連 8 買；自營商同站買方，買超 2.57 億元。不過投信今天轉向賣方，賣超 14.73 億元，三大法人合計買超 3.04 億元。
外資昨天大砍群創 1.2 萬張後，今日回補 1.7 萬張，群創成為外資買超第一名。外資今天同樣青睞 AI 族群，買超緯創 9012 張、廣達 9004 張。另外，外資買超景碩 7149 張，奇鋐 6872 張，亞翔 4932 張，欣興 3718 張，寶成 3093 張，誠美材、富邦金逾 2000 張。
外資賣超方面，調節開發金 8869 張，台新金 8221 張，華邦電 7373 張，力積電 7185 張，中鋼 6939 張，新光金 6774 張，第一金 6729 招，中租 - KY 6520 張，其他如聯電、合庫金也遭賣超超過 5000 張，擠進外資賣超前 10 名。
投信今天買超技嘉 2698 張，台光電 1324 張，金像電 1232 張，文曄 1170 張。其他如緯創、中砂、雲品、華城、中租 - KY 以及定穎投控都是投信買超對象。
至於投信賣超部分，賣超冠軍與外資對作，調節群創 3483 張。另外也調節富邦金 3107 張，聯電 2056 張，仁寶 1323 張，啟碁 1240 張，友達 1181 張，長榮 1108 張，大同 1076 張，中信金與兆豐金也都進到投信賣超前 10 名。
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