外資連八買台積電 累計加碼超過21.8萬張
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-29 18:32
台股今 (29) 日量縮上漲 124 點，收在最高點 18119 點，續創 23 個月新高，三大法人全站買方，外資再度加碼台積電，呈現連八買，累計買超高達 21.8 萬張。
三大法人合計買超 168.71 億元，外資買超 127.42 億元，呈現連 7 買，自營商與投信同步翻多，分別回補 26.32 億元、14.98 億元；外資隨著台股創波段高，也減碼多單 1056 口，未平倉多單口數降至 3375 口。
觀察外資買超對象，外資除了大買台積電，，也青睞基金規模龐大的 ETF 如元大台灣 50(0050)、元大高股息 (0056) 等，合計加碼張數超過 2.6 萬張，其他如復華台灣科技優息 (00929)、元大滬深 300 正 2(00637L) 也入列買超前十名。
此外，隨著長榮航勞資爭議落幕，外資也強力回補，狂買 3.3 萬張，榮登外資今日買超第一名。
外資賣超則鎖定漲多個股，包括聯電 (2303-TW)、群創 (3481-TW)、華航 (2610-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 等，賣超張數至少 5000 張以上，也調節部分債券 ETF。
投信與自營商則與外資對作，持續加碼緯創，張數分別達 1744 張、1001 張。
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