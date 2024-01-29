外資連八買台積電 累計加碼超過21.8萬張

台股今 (29) 日量縮上漲 124 點，收在最高點 18119 點，續創 23 個月新高，三大法人全站買方，外資再度加碼台積電，呈現連八買，累計買超高達 21.8 萬張。

三大法人合計買超 168.71 億元，外資買超 127.42 億元，呈現連 7 買，自營商與投信同步翻多，分別回補 26.32 億元、14.98 億元；外資隨著台股創波段高，也減碼多單 1056 口，未平倉多單口數降至 3375 口。

觀察外資買超對象，外資除了大買台積電，，也青睞基金規模龐大的 ETF 如元大台灣 50(0050)、元大高股息 (0056) 等，合計加碼張數超過 2.6 萬張，其他如復華台灣科技優息 (00929)、元大滬深 300 正 2(00637L) 也入列買超前十名。