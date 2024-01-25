鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-01-25 19:12

台股今 (25) 日大漲 126 點，睽違 23 個月重返萬八大關，外資買超 280 億元，掃貨晶圓雙雄共 12 萬張，光台積電買超金額就達 218 億元，賣超方面，調節緯創、英業達、廣達等 AI 概念股。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 280.45 億元；自營商買超 6.61 億元；投信賣超 7.29 億元；三大法人合計買超 279.77 億元。而外資台指期回補空單 3871 口，未平倉由空轉多，從淨空單 483 口，來到淨多單 3388 口。

外資買超最多的是聯電 8.59 萬張、其次為台積電 3.41 萬張，其餘多集中在電子指標，包括欣興 1.4 萬張、仁寶 1.08 萬張、泰金寶 - DR1.04 萬張、鴻海 9598 張、華東 9326 張。

ETF 方面，外資買超元大 50 1.97 萬張、元大滬深 300 正 2 1.44 萬張、富邦恒生國企正 2 1.32 萬張、中信中國 50 正 2 1.16 萬張、群益台灣精選高息 1.09 萬張。