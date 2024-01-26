鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-26 17:51

台股今 (26) 日市場賣壓逐漸湧現，集中市場終場失守整數關卡，以 17995.03 點作收，較昨日下跌 7.59 點或 0.04%，市場成交值則萎縮至 2539.58 億元，三大法人外資持續買超台股，今天買超 49.3 億元，並以台積電 (2330-TW) 及聯電 (2303-TW) 爲進出的重心標的。

從台積電 18 日法說會後的外資持續以 1533 億元加碼買超台股，加上在期貨市場的積極回補空單後，昨日平倉合約口數已轉爲多單，今天再度加碼多單。

元月 26 日外資買超 49.3 億元，投信賣超 11.87 億元，自營商賣超 39.84 億元；在期貨市場上，外資今天也持續加碼多單，外資在期貨市場交易淨口數爲多單 1030 口，未平倉合約口數爲 4431 口。

元月 26 日外資在集中市場買超較多的個股爲，中信金、台積電、開發金、泰金寶 - DR、群創、友達、富邦金、華航、華東、永豐金；元月 26 日外資在集中市場賣超較多的個股爲，聯電、仁寶、宏碁、神基、廣達、光寶科、英業達、華泰、欣興、弘憶股。

元月 26 日投信在集中市場買超較多的個股爲，群創、大聯大、仁寶、緯創、中信金、東陽、建準、文曄、南亞科、統一；元月 26 日投信在集中市場賣超較多的個股爲，長榮航、華邦電、旺宏、聯詠、勤誠、美時、華泰、定穎投控、智原、微星。

元月 26 日自營商在集中市場買超較多的個股爲，群創、華邦電、中信金、中鴻、旺宏、艾笛森、瀚宇博、玉山金、冠德、永豐金；元月 26 日自營商在集中市場賣超較多的個股爲，聯電、緯創、英業達、宏碁、仁寶、華通、東陽、長榮航、欣興、技嘉。