中華電年終尾牙 董座再喊話：市值將遠超過兆元

中華電 (2412-TW) 今 (16) 日舉行年終尾牙，董事長郭水義再度喊話，中華電市值已經來到 9300 億元，目標市值要遠遠超過兆元成為頂尖科技集團、以及數位生態系統賦能領導者。總經理林昭陽也看好，今年公司市值一定上兆元。

郭水義致詞說，為創造股東價值，中華電最新市值為 9300 億元，占整體電信產業市值的 6 成，也就是中華電一家的市值遠比其他兩家大，再者，中華電信的電信營收占比達 45%。

2024 年迎向新電信三雄局面，中華電強調，2023 年台灣電信業者由五家變三家，很明顯過去不是五分天下，未來也不會是三分天下，中華電信將是一大二中新局的首選品牌、龍頭業者，且擴大領先，建構一大二中新局。

中華電表示，過去一年，行動通信的 5G 升級政策帶動 ARPU 及客戶數成長，進而提高營收市佔率，未來 5G 技術的發展將持續成為趨動成長的重要因素。

此外，固網寬頻業務將持續推動升速優惠方案，以擴大 300Mbps 以上客戶群、提升 ARPU；企客新興業務包括資安、IDC 及 5G 專網營收均因需求增加持續成長，各方面均展現強勁的成長動能。而電信市場於業者整併後，競爭將更趨理性，產業前景樂觀，有利於各項業務之發展。

中華電指出，將以產業領頭羊之姿擴大永續影響力，並朝三大願景邁進，分別為成為以永續發展為基礎的國際標竿企業、成為數位生態系統協創者的領導品牌以及成為遠遠超越兆元市值的頂尖科技企業集團。