台灣大估今年營收衝破2000億元 資本支出降至百億元內
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-30 20:07
台灣大 (3045-TW) 董事會通過 2024 年業績展望，預估今年全年營收年增 12-14%，將首度突破 2000 億元；合併 EBITDA 也將增加 11-13%。資本支出方面，隨著網路基礎建設高峰期過後，今年落在 85.51 億元，也是近 5 年降至百億元之內。
台灣大近年因應 5G 建設需求、子公司富邦媒建置電商物流中心、合併台灣之星等，自 2020 年以來資本支出都衝破百億元，今年資本支出則大幅降至 85.51 億元，其中電子商務相關資本支出為 12.77 億元，其餘為行動寬頻網路、固定網路、寬頻上網、數位電視等，顯示台灣大多項建設支出已告段落。
台灣大預估，今年營收成長 12-14%，約落在 2053.5-2090.2 億元，將首次突破 2000 億元，其中，電商及新科技事業等收入成長 9-11%、電信業務收入成長 18-20%。
獲利方面，台灣大預期合併 EBITDA 成長 11-13%、營業毛利率約 18-20%、營業利益率 7-9%。
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