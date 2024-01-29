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台股

【量大強漲股整理】台股創新高後，本週關注那些大事件，AI股有機會續航向上嗎？

鉅亨研報 2024-01-29 17:47

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【量大強漲股整理】台股創新高後，本週關注那些大事件，AI股有機會續航向上嗎？(圖:shutterstock)

今日台股再度強勢上攻，終場大漲 124.6 點，收在最高點 18119.63 點，續創 23 個月新高，成交量 2257.45 億元。

看一下三大法人: 外資買超 127.42 億元；自營商買超 26.32 億元；投信買超 14.98 億元；三大法人合計買超 168.72 億元。

今日台股開高走高，大漲百點，(2330-TW)台積電也拉尾盤，指數終場站上 18100 點，收量縮實體紅 K 棒；三大法人同步回頭買超，合計 168 億元；早盤資金鎖定在 AI 及 AI PC 族群上，電子成交比重升高達 76%，老牌的 AI 伺服器廠蟄伏已久，成為外資回頭買超的首要布局標的；台股即將進入農曆春節連假，成交量萎縮，觀望氣氛濃厚，台股仍多頭格局，但短線仍將維持高檔震盪走勢；近期為美股財報周，帶動那斯達克費城半導體指數創高，本週除了多家科技巨擘公布最新財報，包括 (AAPL-US)蘋果、 (MSFT-US)微軟、(AMD-US)超微、 (QCOM-US)高通、 (AMZN-US)亞馬遜、(META-US) Meta，而高通的財報成為焦點，是否有機會帶動台廠供應鏈同步受惠；多家台廠也將在本周召開法說會，包括 (2303-TW) 聯電、(2454-TW)聯發科、(2409-TW)友達，都將釋出今年最新展望；上週美國的 12 月核心 PCE 數據年增 2.9％，優於市場預期，將為今年降息鋪路，隨著美國 FOMC 利率決策會議將月底召開，市場預估利率將維持 5.25% 至 5.5% 不變；近期全球股市隨美股起舞，台股最重要的護國神山，(2330-TW)台積電，法說會後站穩 600 元，來到 648 元續創新高，未來挑戰前高 688 元，台股突破歷史前高 18,619 點指日可待，未來成交量要持續增加，將是本波觀察重點。

個股方面，權值股，(2330-TW) 台積電，今日遊走平盤間，終場在大單敲進下，收最高點 648 元、 (2454-TW) 聯發科、(2317-TW) 鴻海，平盤附近徘徊，(2308-TW) 台達電、台塑四寶，(6505-TW) 台塑化、(1303-TW) 南亞、(1326-TW) 台化、(1301-TW) 台塑，同步走揚下，為大盤走勢增溫；資金聚焦在 AI 概念股，指標股 (6669-TW) 緯穎、(3231-TW) 緯創，雙雙勁揚，漲幅分別高達 3%、5%；散熱族群，(2421-TW) 建準，受惠於 AI 伺服器對散熱的強烈需求，今日漲幅 7.34%；IC 設計族群，(6462-TW) 神盾、 (8227-TW) 巨有科技，兩檔同步亮燈， (8054-TW) 安國、 (3228-TW) 金麗科、(6531-TW) 愛普 *，漲幅都超過半根、(6643-TW)M31，再創波段新高，來到 1610 元；PCB 族群，(3715-TW) 定穎投控，今年汽車、AI 高階產品受期待，外資轉向買超，大漲 7.12%；(3605-TW) 宏致，轉接卡順利交貨，大啖 AI 商機，拉出第四根紅棒，漲 4.59%。

轉機股 (3228-TW) 金麗科

在創波段新高，在我們經濟日報 131 納入持股後，

來到 445 元大關，整整飆漲 + 239%，我們更是領先預告，事後驗證。

台股創新高後，本週關注那些大事件，AI 股有機會續航向上嗎？

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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