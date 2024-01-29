【量大強漲股整理】台股創新高後，本週關注那些大事件，AI股有機會續航向上嗎？

今日台股開高走高，大漲百點，(2330-TW)台積電也拉尾盤，指數終場站上 18100 點，收量縮實體紅 K 棒；三大法人同步回頭買超，合計 168 億元；早盤資金鎖定在 AI 及 AI PC 族群上，電子成交比重升高達 76%，老牌的 AI 伺服器廠蟄伏已久，成為外資回頭買超的首要布局標的；台股即將進入農曆春節連假，成交量萎縮，觀望氣氛濃厚，台股仍多頭格局，但短線仍將維持高檔震盪走勢；近期為美股財報周，帶動那斯達克及費城半導體指數創高，本週除了多家科技巨擘公布最新財報，包括 (AAPL-US)蘋果、 (MSFT-US)微軟、(AMD-US)超微、 (QCOM-US)高通、 (AMZN-US)亞馬遜、(META-US) Meta，而高通的財報成為焦點，是否有機會帶動台廠供應鏈同步受惠；多家台廠也將在本周召開法說會，包括 (2303-TW) 聯電、(2454-TW)聯發科、(2409-TW)友達，都將釋出今年最新展望；上週美國的 12 月核心 PCE 數據年增 2.9％，優於市場預期，將為今年降息鋪路，隨著美國 FOMC 利率決策會議將月底召開，市場預估利率將維持 5.25% 至 5.5% 不變；近期全球股市隨美股起舞，台股最重要的護國神山，(2330-TW)台積電，法說會後站穩 600 元，來到 648 元續創新高，未來挑戰前高 688 元，台股突破歷史前高 18,619 點指日可待，未來成交量要持續增加，將是本波觀察重點。