〈旺宏法說〉去年Q4虧10億元 下探八年低點

細分產品線，旺宏去年 NAND 營收比重 9%，NOR 佔比 51%，ROM 15%，FBG(Foundry Business Group) 6%；以 NOR 應用別區分，車用電子 24%、工規 / 醫療 / 航太 24%、電腦相關 25%、通訊相關 18%、消費性電子 9%。

財務長葉沛甫補充，去年第四季營運仍處於逆風，單季毛利率下滑至 19%，影響包含存貨損失提列與產能攤提，且受營收下滑干擾，營業虧損也跟著擴大，業外受新台幣升值不利影響，獲利約 2000 萬元，較前季明顯收斂。