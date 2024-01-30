〈旺宏法說〉去年Q4虧10億元 下探八年低點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-30 16:29
NOR Flash 業者旺宏 (2337-TW) 今 (30) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受產能稼動率低迷、提列存貨跌價損失等影響，單季稅後虧損 10.07 億元，下探 2015 年第四季來低點，每股稅後虧損 0.54 元，全年累計虧 0.92 元。
旺宏去年第四季營收 58.08 億元，季減 20%，年減 36%，毛利率 19.1%，年減 5.1 個百分點，年減 15 個百分點，營益率 - 19.8%，較前年同期轉負，稅後虧損 10.07 億元，較前年同期轉虧，每股稅後虧損 0.54 元。
旺宏去年營收 276.24 億元，年減 36%，毛利率 24.5%，年減 19.7 個百分點，營益率 - 8.7%，較前年同期轉負，稅後虧損 16.99 億元，較前年同期由盈轉虧，每股稅後虧損 0.92 元。
細分產品線，旺宏去年 NAND 營收比重 9%，NOR 佔比 51%，ROM 15%，FBG(Foundry Business Group) 6%；以 NOR 應用別區分，車用電子 24%、工規 / 醫療 / 航太 24%、電腦相關 25%、通訊相關 18%、消費性電子 9%。
財務長葉沛甫補充，去年第四季營運仍處於逆風，單季毛利率下滑至 19%，影響包含存貨損失提列與產能攤提，且受營收下滑干擾，營業虧損也跟著擴大，業外受新台幣升值不利影響，獲利約 2000 萬元，較前季明顯收斂。
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