推動藝文發展 旺宏教育基金會連兩屆獲文化部「文馨獎」殊榮

財團法人旺宏教育基金會自 2001 年成立至今，連續 20 多年邀請臺灣在地藝術家創作科學競賽獎座，累計合作的藝術家達 30 位，每年資助金額超過新台幣百萬元，因長年深耕科普教育，並推動藝文永續發展，昨 (16) 日獲文化部頒贈「第 16 屆文馨獎—常設獎銅獎」肯定，這也是旺宏教育基金會連續兩屆獲此殊榮。

旺宏教育基金會長期致力於推動科普教育及培育創新科技人才，創辦的旺宏金矽獎及旺宏科學獎已連續舉辦 23 年，累積至今已有近 4 萬名師生熱情參與，頒發的獎學金更超過新台幣 1.8 億元。近年來，基金會更持續落實「文化永續」的精神，基金會吳敏求董事長親自邀請臺灣知名銅雕藝術家余燈銓擔任基金會董事，為基金會注入更多藝文的觀點與元素，也體現了將「企業促進文化發展」納入永續發展 (ESG) 實踐範疇的理念。

代表受獎的旺宏教育基金會執行長張宜如指出，基金會每年邀請臺灣在地藝術家為旺宏金矽獎及旺宏科學獎量身打造的藝術獎座，不僅每一屆的設計都是獨一無二的全新創作，呈現出科技創新與藝術創作的完美結合，吳敏求董事長更特地於旺宏電子總部的「創新產品與技術展示館」內規劃藝術展示特區，除陳列歷屆藝術家精心設計的獎座，每年更邀請不同的台灣在地藝術家進駐，展示豐富多元的藝術創作，讓員工及來訪賓客在高科技公司，也能欣賞藝術之美，浸潤在藝文氛圍中。

吳敏求董事長自身亦帶頭落實藝文永續發展的理念，從 2011 年起，12 年來每年年底都會親自揮毫，撰寫來年的生肖代表書法字，甚至還結合公司同仁的藝術創作，製作成公司賀卡文創品，並於新年前寄送海內外客戶，收到祝福的外國友人都讚歎旺宏賀卡結合中華傳統文化藝術的巧思，這些創作近期也將規劃於藝術特區展出。

旺宏教育基金會未來也會秉持「藝術文化、永續發展」的精神，持續將科普與藝文教育結合，共同推廣並向下扎根。

