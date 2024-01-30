健喬複方鼻噴劑今年銷量拚增10倍 目標2028年市占率2成

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-30 11:22

健喬 (4114-TW) 複方鼻噴劑 Dufanas 去年 11 月取得國內健保給付後，看好用藥人數將大幅增加，預估今年銷售量將提升超過 10 倍，2028 年在國內鼻噴劑市占率可達 2 成。

健喬舉辦 Launch symposium，邀集包含台灣鼻科醫學會理事長戴志展等國內外鼻科重量級專家學者，共同探討複方鼻噴劑對過敏性鼻炎治療藥物發展。

戴志展表示，做為耳鼻喉科最常見的疾病，過敏性鼻炎一直是每位病人難以治癒的問題。過往台灣統計結果顯示，平均每 4 位民眾就有 1 位是過敏性鼻炎患者，除了就醫看診，很多病人也都會有自行用藥的行為。對於習慣選擇自行購買血管收縮劑藥物的民眾，Dufanas 快速作用特性也期望未來能降低因藥物濫用導致後續反彈性鼻炎的問題發生。

健喬指出，Dufanas 複方鼻噴劑在使用後 5 分鐘便能緩解症狀，對於嚴重度高的病患達到完全緩解症狀的比例較一般傳統單方鼻噴劑多出一倍，臨床上將有更多的病人受惠 Dufanas 的治療成果。