〈焦點股〉美超微上調財測 廣達、緯創逆風勁揚

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-01-30 11:26

台股今 (30) 日走弱，不過 AI 熱潮持續，AI 伺服器供應大廠美超微 (SMCI-US) 昨 (29) 日上調今年營收財測，盤後股價勁揚寫下歷史新高，帶動台廠供應鏈歡呼，廣達 (2382-TW) 以及緯創 (3231-TW) 逆風上揚。

美超微預估，第一季的營收將落在 37 至 41 億美元，FactSet 的 29 億美元，調整後的每股純益達 5.20 至 6.01 美元，也高於原先預期的 4.61 美元。另外，全年營收原先預期為 100 至 110 億美元，也上調 143 至 147 億美元。

美超微上調財測，帶動台廠供應鏈齊揚。廣達以 250 元開高，最高來到 253.5 元，隨後在 250 元附近震盪，漲幅約 2.5%，成交量超過 2.5 萬張。緯創以 118.5 元開高，盤中一度觸及 120 元，不過隨後漲幅稍收斂，約漲 1.72%，成交量超過 7 萬張。