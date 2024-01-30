〈財報〉美超微本季展望佳、調升全年財測 盤後股價勁揚逾10%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-01-30 10:22

伺服器大廠美超微 (Super Micro)(SMCI-US) 周一 (29 日) 盤後公布本季業績展望遠於預期，並上調全年營收財測，帶動盤後股價勁揚逾 10%，股價登上歷史新高，延續近期由人工智慧 (AI) 帶動的漲勢。

美超微的客戶包含美國國家航空暨太空總署 (NASA) 和日本 NEC 集團。該股周一收高 4.54% 至每股 495.67 美元，盤後勁揚逾 10%。

美超微執行長梁見後 (Charles Liang) 表示：「雖然我們不斷拿下新的合作夥伴，但目前我們的終端客戶仍需要更多優化的 AI 運算平台和機架規模整體 IT 解決方案。」

展望未來，美超微預估，截至 3 月的本季營收將落在 37 億美元至 41 億美元間，遠高於 FactSet 共識預期的 29 億美元，調整後 EPS 為 5.20 美元至 6.01 美元，高於共識預期的 4.61 美元。

美超微還上調全年展望，目前預估 2024 會計年度全年營收為 143 億至 147 億美元，高於分析師預期的 138 億美元。該公司先前預測為 100 億至 110 億美元。