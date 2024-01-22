外資看好英業達旺年會再釋AI伺服器進展 買盤提前進駐

代工大廠英業達 (2356-TW) 持續受到 AI 伺服器出貨動能強勁，激勵英業達今 (22) 日大漲 7.9%，且受到外資青睞，位居外資買超第一名。英業達旺年會將於周五 (26 日) 登場，市場關注英業達最新 AI 伺服器進展。

英業達旺年會將於本周五在南港展覽館盛大登場，此次旺年會將會董事長葉力誠接任董座後首度親自主持，預料屆時將釋出最新展望，其中 AI 伺服器的進展將會是市場關注焦點。

英業達今日以 53.3 元開高走高，盤中一度觸及 56.8 元逼近漲停板，成交量更高達 24.99 萬張。觀察三大法人籌碼動向，今日三大法人合計買超英業達 3.4 萬張。而外資在上周五 (19 日) 大舉買進英業達 1.3 萬張後，今日再加碼 2.7 萬張，英業達位居今日外資買超第一名；投信則連四買，合計買超 3186 張。

英業達先前指出，出貨給中國的 H20 將在第二季放量，ASIC 與輝達 (NVDA-US) 的 B100 則將在下半年陸續出貨。

英業達也預估，整體伺服器第一季有望小幅上升，由於傳統伺服器市場逐漸回溫，加上 AI 伺服器挹注，全年伺服器出貨量可望有雙位數成長的表現，其中 AI 伺服器營收占比約提升至 10% 到 15%。