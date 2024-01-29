鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-01-29 08:18

本周為美國科技巨頭超級財報周，包括 AMD、高通、Meta 以及蘋果等科技巨頭將陸續公布財報，多家台廠也將在本周召開法說會，市場預料將左右台股走勢。另外，法人也分析，投資主軸圍繞 AI 題材，仍是盤面上的焦點。

回顧台股上周五 (26 日) 表現，台積電 (2330-TW)(TMS-US) 為台股撐盤要角，整體大盤走勢則持續呈現高檔震盪，跌 7.59 點或 0.04%，收 17995.03 點。台指期則上漲 19 點或 0.11%，收 18018 點，台積電 ADR 收漲 0.6%。不過由於英特爾狂瀉近 12%，拖累才剛宣布與英特爾攜手開發 12 奈米的聯電 ADR(UMC-US) 也跟著重挫 5.2%。

除了美國科技巨頭將陸續公布財報外，多家台廠也將在本周召開法說會，包括聯電、聯發科、友達等，預料都將釋出今年最新展望，財報表現及展望則可能牽動台股大盤走勢。

美股四大指數周五呈現震盪，僅道瓊指數上漲 60.3 點或 0.16%，收 38109.43 點；那斯達克指數下跌 55.13 點或 0.36%，收 15455.36 點；標普 500 指數下跌 3.19 點或 0.07%，收 4890.97 點；費城半導體指數下跌 130.15 點或 2.91%，收 4342.1 點。