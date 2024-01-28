鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-28 10:10

台股上周萬八關卡得而復失，距離台股農曆年封關僅剩 6 個交易日，且未來一周有 FOMC 會議將召開，已出現不少 3 月不降息的市場預期，台股交易員提醒，聯準會若釋出延後降息訊號，對台股在年前站穩萬八恐有壓，但因年後上漲機率高，也不排除買持續盤伺機承接，呈現上有壓下有撐的格局。

永豐金證券統計 2004-2023 年台股加權指數表現，農曆年後的第一個交易日上漲率達 75%，60 日的上漲機率仍達 70%，據此推估，年節前後積極的買盤有望蓄勢待發。

過去一周，外資轉為大買 813 億元，投信則終結連 4 買，賣超 43.4 億元，進行小部分的年前獲利了結。

其中，外資買盤集中在台積電達 572.7 億元，其次有元大台灣 50 共 63 億元，祥碩逾 52 億元，中信優先金融債 44.2 億元，聯電、奇鋐和新光 15 年 IG 金融債均超過 35 億元，元太逾 33.5 億元，欣興和聯發科、英業達等也均逾 20 億元，顯然仍有意在封關前布局 AI 相關供應鏈。

永豐金證券指出，「是否要抱股過年」是近日投資人高度關注話題，回溯台股 20 年歷史漲跌幅，加權指數開紅盤日的上漲比率是 75%，當日平均漲幅 0.65%。

而從開紅盤日進場持有 10 日的上張機率為 75%、平均報酬率約 2.08%，若將持有時間拉長至 60 日，上漲機率仍有 70%、平均漲幅 3.95%。

從歷史來看，開紅盤日前 5 個交易日進場的勝算較高，且持有時間越長平均報酬越高，但永豐投顧仍提醒投資人，歷史紀錄的回測結果不能代表未來績效。