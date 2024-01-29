引擎認證不符 豐田汽車停止部分車型出貨

鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-29 18:50

豐田汽車 (TM-US) 表示，在發現附屬公司豐田工業 (6201-JP) 開發的柴油引擎認證測試有違規行為後，將暫停包括 Hilux 卡車和 Land Cruiser 300 SUV 在內的部分車型的出貨。

特別調查委員會發現三款柴油引擎型號認證的馬力輸出測試有違規行為。

豐田表示，全球有 10 款車型使用受影響的引擎，包括 Hiace 廂型車、Fortuner SUV、Innova 多功能車和雷克薩斯品牌 LX500D SUV。

全球銷售量最大的汽車製造商豐田一直在單獨尋求解決小型汽車專家大發與操縱碰撞安全測試相關的不當行為案件。

該公司表示，將尋求向當局徹底解釋此事，並將根據需要採取措施，例如在監管機構在場的情況下進行新引擎認證測試。

豐田工業公司總裁伊藤浩一在新聞發布會上表示：「與豐田汽車缺乏溝通，對於本應遵循的測試流程和程序也缺乏足夠的協調。」

豐田工業公司表示，在截至 2023 年 3 月 31 日的財年中，該公司銷售了約 84000 輛受影響的汽車柴油引擎。豐田發言人無法立即透露該汽車製造商多年來銷售了多少輛受影響的車輛。

該公司表示，已再次確認受影響的引擎和車輛符合引擎性能輸出標準。

它補充說，調查發現馬力輸出測試期間使用的電子控制單元與引擎生產期間使用的電子控制單元不同。

日本交通運輸省表示，將於周二 (30 日) 至豐田工業公司愛知縣中部碧南工廠進行現場調查；該公司生產汽車和工業引擎。

豐田的調查最初集中在與堆高機和工程機械引擎排放性能相關的認證規定上，特別調查委員會也確認了其中的不當行為。