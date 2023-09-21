永信明年海外回穩拚重回成長 同步啟動併購案

永信 (3705-TW) 今 (21) 日召開法說，展望明年，總經理簡志維表示，隨著中國、美國市場回穩，日本受惠健保給付調漲，明年本業營收、獲利將恢復正成長；另外，公司為擴大事業版圖積極展開併購案，期望明年也能有好消息。

各市場營運狀況方面，簡志維說明，日本政府為穩定藥品供應，與藥廠簽訂不斷貨合約，並調漲多項藥品的健保給付價格，此舉推升永信日本上半年業績成長 38.5%，預期全年成長幅度將超過 35%，營收比重將從 10% 提升至 14%，加上獲利倍增，有助整體營運成長。

美國市場方面，永信因主要產品原料藥供應不穩，導致產量減少、價格競爭弱，不過目前已新增第二原料藥供應商，預期明年中會加入投產，成本將大幅改善；中國市場今年營運也較為疲軟，但隨著在台生產的藥品通過一致性評價，巔峰時期銷售額最高可達人民幣 2 億元，看好未來有望呈現高度成長。

整體來看，法人認為，永信去年在子公司永鴻生技釋股利益與處份昆山廠，營運基期墊高下，今年營收、獲利將小幅衰退，明年則在海外市場回溫下，拚重回成長。

至於併購案策略上，簡志維指出，鎖定保健品、保養品、醫療器材三大領域，目前美國、日本、台灣都有案子正在洽談中，期望明年能初步定案。

他進一步說，公司經營策略布局，採內部投資經營管理與外部併購擴張，其中外部併購擴張會考量新事業、新市場、新產品與技術等面向，再者，觀察到目前市場上以併購為成長動能的策略，公司會謹慎推進。