鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-29 14:46

永豐銀行去 (2023) 年全年度信用卡簽帳總金額達新台幣 1360 億元，創歷年新高，其中旅行社、航空訂票或海外場域購物等消費金額，較前 (2022) 年同期成長 107%。因應民眾年節前後頻繁規劃海內、外旅遊或置辦年貨等需求，永豐銀行規劃一系列信用卡優惠活動，旅遊刷永豐最高可享 2200 元刷卡金回饋。

去年前 11 月國人出國破千萬人次，看準民眾把握農曆春節七天長假安排海外旅遊行程，永豐銀表示，於特選旅行社、旅遊平台、航空及免稅店刷卡累計分期滿額並完成登錄，可享最高 2200 元刷卡金回饋；同時，持永傳世界卡享國內機場接或送，或選擇升級環宇尊榮通關禮遇，以及免費使用全球機場貴賓室等尊榮禮遇。

除海外旅遊回饋外，永豐銀進一步指出，1 月初全新推出綠色消費概念信用卡－「現金回饋 Green 卡」提供悠遊卡自動儲值 4% 現金回饋，鼓勵民眾國內出遊時善用大眾運輸；若開車出遊，亦可使用永豐銀行大咖 DACARD App 繳納停車費，適用範圍遍及北北基等全台 12 縣市 ，即日起至 6 月底，如綁定現金回饋 Green 卡成功繳費稅一筆 ，享當月總繳費稅金額 10% 回饋。