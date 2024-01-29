永豐卡全年簽帳金額創新高 出遊刷卡最高回饋2200刷卡金
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-29 14:46
永豐銀行去 (2023) 年全年度信用卡簽帳總金額達新台幣 1360 億元，創歷年新高，其中旅行社、航空訂票或海外場域購物等消費金額，較前 (2022) 年同期成長 107%。因應民眾年節前後頻繁規劃海內、外旅遊或置辦年貨等需求，永豐銀行規劃一系列信用卡優惠活動，旅遊刷永豐最高可享 2200 元刷卡金回饋。
去年前 11 月國人出國破千萬人次，看準民眾把握農曆春節七天長假安排海外旅遊行程，永豐銀表示，於特選旅行社、旅遊平台、航空及免稅店刷卡累計分期滿額並完成登錄，可享最高 2200 元刷卡金回饋；同時，持永傳世界卡享國內機場接或送，或選擇升級環宇尊榮通關禮遇，以及免費使用全球機場貴賓室等尊榮禮遇。
除海外旅遊回饋外，永豐銀進一步指出，1 月初全新推出綠色消費概念信用卡－「現金回饋 Green 卡」提供悠遊卡自動儲值 4% 現金回饋，鼓勵民眾國內出遊時善用大眾運輸；若開車出遊，亦可使用永豐銀行大咖 DACARD App 繳納停車費，適用範圍遍及北北基等全台 12 縣市 ，即日起至 6 月底，如綁定現金回饋 Green 卡成功繳費稅一筆 ，享當月總繳費稅金額 10% 回饋。
民眾辦年貨也有好康，永豐銀指出，即日起至 2 月 22 日於家樂福、大潤發及愛買刷卡消費，特定商品單筆消費分期滿額最高送 1400 元現金抵用券；3 月底前再推「天天永豐日」活動，單月累積一般消費滿 5000 元且完成登錄，當月指定日之特選商店消費即享加碼回饋，周一至周日天天共七大指定特選商店，例如周二「饗餐飲」主題日，在指定餐廳刷永豐卡，除卡片既有回饋權益外，額外再享加碼 2% 回饋。
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