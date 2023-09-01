永信建設前8月營收年增75% 下半年有三建案將完工

永信建設 (5508-TW) 今 (1) 日公布最新營收，8 月營收爲 5.79 億元，月增 16.57%，年增 48.82%；累計前 8 月營收爲 36.42 億元，年增 75.34%，今年下半年還有 3 案即將完工銷售。

永信建設 2023 年上半年營收 25.65 億元，毛利率 47.84%，年減 2 個百分點，稅後純益 8.61 億元，年增 47.59%，每股純益 3.96 元。

永信建設 2023 年預計可供銷售入帳個案，包含已完工與即將完工共 10 案，預估總銷金額達 220 億元，永信看好剛性需求支撐業績成長。

永信建設以「先建後售」模式銷售建案，和自住型規劃的產品，受首購與換屋族群的剛性支撐，截至目前永信建設 2022 年完工的「謙樂」、「禾豐」與「晴川」以及今年上半年陸續完工之楠梓區「晴萃」與「原旭」、鳳山區「豐華大鎮」、小港區「博萃」案銷售情形優於預期，將成為今年下半年主要營收動能。

永信建設在今年下半年還有 3 案即將完工銷售，包含楠梓區「和平二期」、三民區科工館的「有光案」與鳳山區五甲公園旁的「福誠七期」；2024 年預計有包含鳳山區保成案二期與鳳東案、仁武區大昌案等。

