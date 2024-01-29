〈台股盤後〉台積電拉尾盤 收最高點18119點續創23個月高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-29 14:16
台股今 (29) 日再度強勢上攻，AI 概念股活蹦亂跳，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 也拉尾盤，推升大盤終場收在最高點 18119.63 點，大漲 124.6 點，續創 23 個月新高，成交量 2257 億元，較上周五收斂。
台積電今日遊走平盤間，終場在大單敲進下，收最高點 648 元，持續靠攏前高 688 元，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 都在平盤附近徘徊，其他如台達電 (2308-TW)、台塑四寶、中鋼 (2002-TW) 同步走揚下，為大盤走勢增溫。
今日盤面聚焦在 AI 概念股，指標股緯穎 (6669-TW)、緯創 (3231-TW) 雙雙勁揚，漲幅分別高達 3%、5%，廣達 (2382-TW) 也上漲超過 1%，其他如技嘉 (2376-TW)、建準 (2421-TW) 漲幅也都超過 3%，族群漲勢相當凌厲。
ASIC 族群今日也多檔漲停，包括神盾 (6462-TW)、巨有科技 (8227-TW) 兩檔同步亮燈，安國 (8054-TW)、金麗科 (3228-TW)、愛普 *(6531-TW) 漲幅都超過半根，其他如 M31(6643-TW)、晶心科 (6553-TW) 也都獲資金青睞。
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