永豐DA BOSS 打造企金一站式服務平台

永豐銀行今（3）日嶄新推出「DA BOSS」，為中小企業主、創業者提供專屬數位金融服務平台。永豐銀行法人金融處處長廖嘉禾表示，自企業成立籌備處起，DA BOSS 針對設立公司所需的各項流程，提供創業金融服務及一站式金融等整合式解決方案，提供完整數位金融及增值應用，並積極協助國內中、小或新創企業邁向數位轉型、響應政府政策 ，逐步實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景。

DA BOSS 平台 助創業者實現夢想

國內新設中小企業家數已連續 6 年突破 10 萬，去（2023）年前 10 月亦較前（2022）年同期成長 8% 。為協助有志者持續加入創業行列，永豐銀行表示，全新打造 DA BOSS 數位金融服務平台，於線上、線下階段性協助中小企業主成就創業夢想，包括協助籌備處於線上預約開戶、節省流程及時間。

同時，DA BOSS 也提供創業金融服務專區，透過各行各業的實務分享講座，降低創業者的進入門檻，以及一站式金融專區提供線上轉開公司戶，可使用「雲端開戶自由選」或「iBranch 金豐便」預填資料，臨櫃專人對保最快 20 分鐘內完成；同時，企業或企業主融資、員工薪轉等多元服務，力挺創業者實現夢想。

數位金融全方位支援 邁永續經營

秉持成為中小企業最佳夥伴的信念，永豐銀行表示，具備「尊榮、溫度、快速」精神的 DA BOSS 服務平台，結合金融科技以提供全方位支持，進一步接軌永續經營，成為創業者的最佳選擇。今（2024）年 12 月 31 日前成為 DA BOSS 的 LINE 官方帳號好友，每月可參加創業實務分享講座、填問卷並抽好禮。詳細內容請連結永豐銀行官方網站或「DA BOSS」專屬網站查詢。