永豐ATM領外幣日元逾8成最夯 可抽赴日旅遊金、雙人機票

國人出國突破千萬人次 ，永豐銀行旗下分行提供美元、日元、人民幣及港幣等外幣現鈔，除營業時間至臨櫃提領外，也可於 24 小時營運的外幣自動櫃員機 (ATM) 隨時提領；據統計，最熱門為日元、占總提領筆數 85%。因應赴日旅遊熱潮 ，即 (17) 日起，至永豐銀全台逾百部 ATM 提領外幣、完成指定任務，有機會獲得日元旅遊金或抽中日本雙人來回機票。

根據交通部觀光署統計，2023 年 1 至 11 月國人出國達 1074 萬人次，旅遊逆差近 507 萬人次，其中，國人赴日多達 383 萬人次、約占 35%，相當於每 3 人就有 1 人出國是去日本。

永豐銀表示，全台 125 間分行中，約 95% 設有外幣 ATM、總數逾 130 台。為方便民眾出國所需，外幣 ATM 常見於使用需求較高的商圈與交通據點，例如台北車站、機場捷運沿線周邊的分行。

根據統計，永豐外幣 ATM 使用率呈現逐季成長趨勢，去年第四季 ATM 外幣提領筆數相較前 (2022) 年同期成長約 1.5 倍，除日元占比最高外，人民幣及美元次之。

為鼓勵民眾運用外幣 ATM，永豐銀表示，自永豐 ATM 以新台幣帳戶提領外幣現鈔免手續費，並享美金現鈔匯率減 2 分、日圓現鈔匯率減 0.02 分、港幣及人民幣現鈔匯率減 0.2 分優惠；也可善用「週三匯元日」 換匯減分優惠時段，線上先換匯再到 ATM 領鈔。

永豐銀即日起至 5 月 31 日再推「出國幣倍鈔能力」活動，只要於 ATM 以外幣帳戶提領等值新台幣 10000 元外幣 (含) 以上，有機會獲得日元 8888 旅遊金 (每月 10 名)、同時完成網路投保旅平險，還有機會抽中日本雙人來回機票 (每月 1 組)。