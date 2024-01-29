鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-01-29 12:09

國際原料行情來看，日本 2H 廢鋼每公噸 2 美元來到 383 美元；美國貨櫃廢鋼也下跌 3 美元，來到每公噸 377 美元；澳洲鐵礦砂則由每公噸 130.65 美元漲至 136.05 美元。

豐興說明，雖然 1 月中日本關東標廢鋼上漲，但上周關東鐵源下跌 2000 日圓，也讓國際廢鋼再次拉回。不過，中國人行降準推動市場信心，中國鋼品報價均有反彈。

國內鋼筋市況來看，豐興表示，雖然 1 月前三周買盤積極進場，但上周買盤受到廢鋼行情下跌影響未進場，加上中部同業開出偏低價，導致買盤觀望，接下來則觀察本周南部業者如何開價。