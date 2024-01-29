國際廢鋼拉回、國內買盤轉趨觀望 豐興鋼筋本周開平盤
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-01-29 12:09
國際廢鋼震盪小跌，加上國內行情尚不明朗、買盤同樣觀望，豐興 (2015-TW) 今 (29) 日開出本周盤價，廢鋼收購價、鋼筋牌價本周轉平盤，以靜待變觀察後續國內行情走勢。
國際原料行情來看，日本 2H 廢鋼每公噸 2 美元來到 383 美元；美國貨櫃廢鋼也下跌 3 美元，來到每公噸 377 美元；澳洲鐵礦砂則由每公噸 130.65 美元漲至 136.05 美元。
豐興說明，雖然 1 月中日本關東標廢鋼上漲，但上周關東鐵源下跌 2000 日圓，也讓國際廢鋼再次拉回。不過，中國人行降準推動市場信心，中國鋼品報價均有反彈。
國內鋼筋市況來看，豐興表示，雖然 1 月前三周買盤積極進場，但上周買盤受到廢鋼行情下跌影響未進場，加上中部同業開出偏低價，導致買盤觀望，接下來則觀察本周南部業者如何開價。
豐興上周盤價開漲，但考量國際原料走勢、國內氛圍下，本周開出平盤，廢鋼收購價每公噸 1.14 萬元、鋼筋每公噸 2 萬元；型鋼同樣維持平盤每公噸 2.63 萬元。
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