鉅亨網新聞中心 2024-01-30 14:00

四名現任及前任官員透露，拜登政府至少有六名高階貿易官員離職，原因是有些人對拜登政府的貿易進程停滯不前感到失望，還有些人對美國貿易代表戴琪的領導能力感到不滿。

美國政治新聞網站《Politico》周日（28 日）報導，這些人包括白宮主要負責國際經濟的關鍵人物，還有兩名負責推進拜登政府所謂「以工人為中心」的貿易政策的副貿易代表。

過去一年來，拜登多項貿易議程未能得到推進，比如美國與歐盟未能就「全球可持續鋼鋁協議」達成一致，以及美國主導的「印太經濟框架」（IPEF）未達成實質性協議。

今年是選舉年，面對前總統川普在經貿問題上大做文章，拜登政府可能不會取得任何突破，一些官員最終選擇離開。

另據《路透》此前報導，白宮在 1 月 18 日證實，負責亞洲、非洲、投資、服務、紡織品及產業競爭力的副貿易代表 Sarah Bianchi 將辭去職務。

除了對當下貿易進程感到不滿，一些人還將多名貿易官員離職歸咎於戴琪，認為她不僅欠缺調和鼎鼐能力，還跟其他政府部門起衝突。

據《Politico》報導，一些人認為戴琪沒有與拜登團隊其他成員建立友好關係，影響了貿易議程。

一名知情人士說，戴琪待人嚴厲，沒掌握好與其他部門相處的「眉角」，要合作才能讓份內工作做好。知情人士指出：「士氣問題比其他事情重要，別的單位都沒爆發大規模出走潮。」

不過，戴琪支持者反駁稱，指責她的人不贊同她主張推行的貿易政策，她比一些前任要溫和得多。