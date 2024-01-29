1月CCI近2年高 投資股票信心衝上近4年新高
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-29 11:15
國立中央大學台灣經濟發展研究中心今 (29) 日公布 1 月消費者信心指數 (CCI) 調查，總指數為 72.14 點，較上月上揚 2.08 點，創 2022 年 4 月以來新高，本次六項指標全面上升，又以投資股票指標上揚最多，更創 2020 年 3 月以來新高。
由於台股元月以來行情緩步加溫，本月上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，調查結果為 58.68 點，月升 5.54 點，創 2020 年 3 月以來新高，其次為「未來半年就業機會」69.24 點，月升 1.92 點，顯示勞動市場穩健擴張態勢。
「未來半年家庭經濟」調查為 78.5 點，月升 1.85 點；而「未來半年國內經濟景氣」82.94 點，月升 1.61 點，據多家國內智庫預估，今年經濟成長率 (GDP) 多有望保 3。
而「未來半年物價水準」31.37 點，月升 1.41 點，創 2022 年 5 月以來高點，顯示近來通膨壓力趨緩，有助消費信心回穩。
而本月上升幅度最少的指標為「未來半年購買耐久性財」，來到 112.08 點，上升 0.15 點。
另外，「購買房地產時機」指標中，本月調查結果為 106.13 點，月升 0.52 點，反映新青安貸款上路後有助剛性需求湧現。
台經中心也公布去年第四季兩岸四地消費者信心調查結果，台灣 92.42 點 (+2.62)、中國 102.3 點 (-0.1)、香港 86.6 點 (-0.2) 和澳門 101.66 點 (-0.24)，僅台灣呈現上升。
而美國密大消費者信心指數 1 月初值為 78.8 點，較上月上升 9.1 點。
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