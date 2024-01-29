國立中央大學台灣經濟發展研究中心今 (29) 日公布 1 月消費者信心指數 (CCI) 調查，總指數為 72.14 點，較上月上揚 2.08 點，創 2022 年 4 月以來新高，本次六項指標全面上升，又以投資股票指標上揚最多，更創 2020 年 3 月以來新高。