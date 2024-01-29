鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-29 09:14

台中銀行 (2812-TW) 積極響應金管會金融友善政策，以及落實聯合國身心障礙者權利公約 (CRPD) 金融平權精神，重視身心障礙者使用各項金融服務權益，去 (2023) 年陸續新增多項功能，持續推動數位金融服務及傾聽客戶需求，希望營造更便捷且友善的網路銀行、行動銀行及網路 ATM 等無障礙服務環境。

在數位友善方面，台中銀官方網站設有金融友善專區，並取得 A 等級無障礙標章，其簡便個人網路銀行於 2023 年共計新增信用卡繳款、信用卡繳款明細查詢及台幣定期存款等功能。

除現行既有服務，如台、外幣存款及貸款餘額查詢、台幣轉帳 (含非約定轉帳)、使用者代號及密碼變更、台幣定存解約及投資理財查詢等服務外，台中銀表示，也相當重視數位金融落差問題，逐步推動「全網無障礙化」，藉由加速擴充金融友善專區的功能項目，希望落實友善金融的公平性與可及性。