12月散戶指標連2增 回升至4個月高點

中央銀行今 (25) 日公布 12 月金融情況，M1B 年增率上升為 3.11%，主要因活期儲蓄存款年增率上升，M2 年增率下降為 5.3%，則是反映外資淨匯入較上月減少，而作為散戶指標的證券劃撥存款餘額連 2 增，較上月續增 462 億元至 3 兆 3359 億元，回升至 4 個月來高點，央行解讀，散戶投資行為持續增加。

累計前 12 月 M1B 和 M2 平均年增率分別為 2.82%、6.25%。

央行說明，12 月證券劃撥存款餘額增至 3 兆 3359 億元，續增 462 億元，有觀察到民眾資金的配置調整，自然人成交占比 56.7%，較上月的 56% 微升，整體則與前一年度差異不大。

央行進一步提到，由於市場預期聯準會已經到升息尾聲，降低外存的吸引力，加上企業支付國外貨款和借款，外匯存款下降，反映在 M2 下滑。

此外，外國人新台幣存款帳戶餘額略降至 1958 億元，主要是因部分股利匯出，但與上月金額差異不大。

12 月底全體貨幣機構放款與投資月增率 (以成本計價) 為 0.70%，較上月底為低，年增率則由上月底的 6.27% 上升為 6.56%，主因銀行對民間部門債權成長上升。

若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為 5.62%，高於上月底的 5.55%。