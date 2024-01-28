鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-28 10:40

新光金茶壺風暴時空背景

新光金 2023 年 6 月股東會上演經營權之爭，由創始股東家族之一洪家第三代洪士琪發起改革，雙方在董事改選前夕歷經一場委託書大戰，最終由台新金董事長吳東亮支持的改革派拿下逾三分之二席次，新光吳家 21 年經營權正式變天，董事會推選陳淮舟擔任董事長，並推舉吳東進擔任名譽董事長。

新光金新經營團隊去年中旬走馬上任，但改革之路迢迢，除了接下壽險 2026 接軌新國際監理準則的重責大任外，還須完成對金管會的承諾，於 2023 至 2025 年間每年對新壽現金增資 70 億元，但去年僅完成增資 15 億元，進度仍顯緩慢，使得大股東頗有微詞。

增資速度慢 吳東進提出三大憂心

新光金新舊經營團隊隔空交火，吳東進提出三大憂心，第一是新光金公司派今年對新壽增資 70 億元，這是不夠的，去年尚有 55 億元額度未到位，總計今年至少要增資 125 億元，若不積極增資恐影響資本適足率。

第二，吳東進認為，新光金透過子公司盈餘上繳增資新壽，金控恐無餘力配發股利；第三，子公司盈餘上繳可能會影響到新光銀行最大，若導致淨值、資本適足率下滑，對於未來業務發展相當不利。

吳東進表示，曾於 2019 至 2021 年，新光金都是低於票面價格增資，雖然過程辛苦，但他也努力達成目標，強調股東拿出現金來增資才是正途，並喊話董事會「只要講一下就會增加，壓力就不見了」。

洪士琪派主張子公司上繳盈餘

新光金新經營團隊認為，增資是一定要增，但不應像過去一樣，一直在票面下增資，會損及股東權益，強調董事會高度重視增資議案，並續行討論中，並未撤銷。新壽副董洪士琪指出，正持續盤點其他子公司、孫公司，看如何擠出錢給新壽，去年 12 月已經董事會同意，以 3 個月為期，委託外部顧問公司協助評估。

新光金日前聲明罕見坦言自身困境，由於新壽過去販售高利率保單及投資等因素致經營不善，預估至 2026 年接軌 ICS 前，為符合 RBC 200% 標準，資本需求甚大，遠非金控對人壽增資 70 億元所能解決，必須多管齊下，新光金 2023 年下半年已盡全力先以帳上自有資金注資 15 億元予新壽，新壽也發行次債 130 億元，因此 10 月 RBC 已超過 200%，達到效果，但因第四季整體環境及利率變化大，波及到整體保險業，致使 RBC 再次不足。

新光金 26 日召開董事會，新壽董事長魏寶生及洪士琪會後轉述，所有董事會中暢所欲言、相當和諧，並達成二大共識，就是以其他子公司上繳盈餘，對新壽增資 70 億元，以及達成 RBC 200% 的目標，強調「一定會找到方法」，往一致的目標前進。

對於主管機關一個月限期改善的要求，魏寶生說明，新光金 2 月份的董事會將會提前舉行，計劃書必須先向主管機關報告細節，新光金董事長陳淮舟已邀他一同前往說明，但適逢農曆新年假期，因此，預計年前就會前往。

金管會下通牒 駁回監理寬容

對於新光金、新壽近來紛擾，金管會 22 日邀新光金董事長陳淮舟及總經理陳恩光、新壽董事長魏寶生及總經理黃敏義「喝咖啡」，提出三項要求，第一是要求新壽盡速完成三年內各增資 70 億元，無論新舊經營團隊都要信守承諾。

第二，2026 接軌 IFRS17 與 ICS，RBC 必須達標 200%，否則不能申請 15 年過渡期措施；第三，即使有股東不願增資，也不能阻擋有意增資股東增資。

對於新光金爭取不動產增值利益及死利差互抵責任準備金的方式，保險局予以駁回，強調應盡速辦理增資、而不是爭取監理寬容。