新光金12月報捷 新壽擺脫連4虧、銀行全年純益寫次高

新光金 (2888-TW) 今 (9) 日公布自結，2023 年 12 月稅後純益 32.33 億元，較前一月轉盈，全年累計稅後虧損 73.01 億元，每股虧 0.48 元，虧損明顯縮小，其中，子公司新光人壽擺脫連 4 月虧損，單月獲利 17 億元，而新光銀行全年純益寫下次高紀錄。

就新光金子公司獲利表現來看，新壽去年 12 月稅後純益 17.43 億元，全年累計稅後虧損 170.79 億元，每股虧 2.33 元；新光銀行去年 12 月稅後純益 6.6 億元，全年累計稅後純益 67.91 億元，每股純益 (EPS) 1.36 元。

元富證券去年 12 月稅後純益 2.81 億元，全年累計稅後純益 24.96 億元，每股純益 1.55 元；新光金保代去年 12 月稅後純益 0.06 億元，0.80 億元，每股純益 79.81 元；新光投信去年 12 月稅後純益 0.04 億元，全年累計稅後純益 0.68 億元，每股純益 1.69 元。

對於新光金上月業績報佳音，主管表示，主要受惠資產評價回升，尤其是不動產方面，評價回升多達 61 億元，疫情解封後，隨著商業活動回溫，帶動商辦租金收入上升，而新光不動產資產大多落在台北市金融商圈、內科等，許多大樓位在精華區，目前幾乎都滿租，加上危老重建標的也來助攻。

此外，新光金主管表示，趁著股市高檔實現股票資本利得，主要來自台股部位，貢獻達雙位數，債券部分，主要反映在未實現損益的回升，僅小幅調整，新壽的 12 月綜合損益仍有 84 億元，新光金全年綜合損益達到 336 億元。

至於避險部分，新光金主管坦言很辛苦，新台幣兌美元 12 月升幅仍達 1.7%，雖較 11 月減緩，但壽險業壓力還是很大，幸好有收回一些外匯準備金，沖抵避險工具成本，如果 12 月沒有挹注的話，恐怕匯損會很大，多達好幾十億，此外，新壽也適度拉高傳統避險工具的比重。