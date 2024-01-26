鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-26 12:01

在車用及消費電子光學市場需求回溫的同時，包括鏡頭廠、鏡頭模組廠都積極展開市場的布局，中揚光電 (6668-TW) 則今 (26) 日指出，中揚光 2024 年營運將由谷底翻揚，同時，在車載應用產品上 ，今年將有高達 30-40% 的成長。

同時，在景氣回暖之下，中揚光在 2024 年首季營運將優於去年同期，由接單的走勢來看，中揚光 2024 年首季的營收也將超越去年第一季 2.32 億元。

中揚光電目前業務包括車載鏡頭、模具、鏡頭與鏡片代工三大區塊，其中紘立光電即為車用光學元件布局的重要環節。中揚光透過紘立光電在鏡片及鏡頭佈局重點，轉向非消費性電子產品，車載與投影鏡頭 2023 年出貨持續成長，對無人機、安防及醫療市場也有著墨。

統計中揚光 2023 年營收營收 9.45 億元，其中在包括模具、鏡片及鏡頭的車載應用產品上 ，2023 占營收比重 15%，今年將有高達 30-40% 的成長，此一成長幅度也與整體中揚光 2024 年營收成長相符。同時，中揚光在中國大陸自建的新廠已在 2022 年底封頂，有望在今年底完成設備的移入，2024 年將正式貢獻產能。

中揚光 2023 年積極進行市場籌資，去年底完成發行 8000 張的現增私募股，募集 2.43 億元，同時，私募案的應募人包括了散熱模組雙鴻科技 (3324-TW) 以 1 億元認購私募股 3300 張，顯示雙鴻爲本身轉投資應用光學廠捷西廸與中揚光結盟。