〈中揚光展望〉聚焦利基型車用及複合光學元件 看好2024年營收動能

光學元件及模具廠中揚光 (6668-TW) 今 (22) 召開法人說明會，總經理許智程表示， 2024 年營運聚焦在車用及複合光學元件市場的大力發展，同時，模造鏡片也為重點之一；對於精密加工的模具營收則預估維持今年的營收水準或略增。

中揚光電目前業務包括車載鏡頭、模具、鏡頭與鏡片代工三業務大區塊，許智程說，2024 年看好鏡頭的車載應用需求成長，並擴及醫療、國防等應用，都以歐美客戶的需求爲主，預估光學元件 2024 年營收比重爲 5-6 成，來自模具營收預估維持今年的營收水準或略增。

今年上半年中揚光營收 4.57 億元，其中包括的模具、模仁、治具等精密加工產品產品比重 34%。

在 2023 年上半中揚光產能利用率低至 3-4 成，許智程認為 2023 年全年應為中揚光營運的谷底，2024 年有機會回升。同時，對於稼動率如能恢復到 7 成，預估模具產品接單毛利率 30%，光學元件接單毛利率也將以 25-35% 爲接單的標準。

同時，中揚光在中國大陸自建的新廠將在 2023 年底完成建築驗收，2024 年第一季完成設備進駐，2024 年第二季將正式貢獻產能，中揚光大陸新廠的模具開發爲現有產能的 3 倍以上。