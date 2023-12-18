2022年12月航班大亂事件 西南航空與美國政府達成1.4億美元和解

西南航空 (LUV-US) 將支付 3500 萬美元罰款，作為 1.4 億美元協議的一部分，以和解聯邦對 2022 年 12 月發生的大規模取消航班事故進行的調查，當時該航空公司因取消數千個航班，在假期期間讓超過 200 萬旅客滯留機場。

和解協議的大部分將用於補償未來的乘客，美國運輸部認為這是西南航空避免重蹈去年冬天混亂局面的一個動力。

運輸部表示，這是至今對違反消費者保護法的航空公司所進行最大規模的罰款。

運輸部長布塔朱吉 (Pete Buttigieg) 表示，和解顯示該機構讓航空公司照顧乘客的決心，「這個處罰應該提醒所有航空公司採取一切可能的措施，以確保類似的事件不再發生。」

西南航空表示，「很高興達成一項有利於消費者的和解協議」。該公司已向客戶提供賠償，並表示，它「已從這次事件中吸取教訓，現在可以將全部重點轉向未來」。

這項評估源於一年前近 17000 架航班被取消，首先是一場冬季風暴導致西南航空在丹佛和芝加哥的營運陷入癱瘓，然後隨著機組人員重新安排系統無法跟上混亂的情況而不斷增加。

在和解之前，這家以營收計算的美國第四大航空公司就表示，這場危機給它帶來超過 11 億美元的退款和報銷、額外成本以及幾個月內的機票銷售損失。

西南航空之前已同意提供超過 6 億美元的退款和報銷。即使如此，該航空公司 10 月透露，聯邦官員發現其努力不夠，該公司可能因其向客戶提供的服務而面臨民事處罰。

和解協議規定，除了 3500 萬美元的罰款外，西南航空還將獲得 3300 萬美元的稅賦補償，用於補償已經發放的賠償，其中大部分是向受影響的客戶提供每人 25000 點常客積分，價值約 300 美元。該公司承諾向未來的旅客發放 9000 萬美元的代金券。

政府以代金券面額的 80% 估價，因此西南航空收到 7200 萬美元的未來代金券額度，而不是 2024 年 4 月至 2027 年 4 月期間每年發放 3000 萬美元的全額 9000 萬美元。