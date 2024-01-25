德銀：美國今年經濟成長料大幅放緩 股市短期恐下跌5-10%

德意志銀行表示，隨著經濟放緩，美國股市可能在未來幾個月出現回調。

德意志銀行全球首席投資長 Christian Nolting 表示，美國經濟今年的年增率可能為 0.8%，遠低於 2023 年 2.3% 的預期增速。他認為，隨着這種減速滲透到股市，短期內可能會出現較當前水準下跌 5% 至 10% 的情況。

他指出，美國目前基本上沒有實際關於經濟衰退的討論，對股市而言，今年將迎來一次現實檢驗。

美國股市近期並未顯示出太多放緩跡象，標普 500 指數和那斯達克 100 指數仍在持續強漲，投資人基本上沒有理會聯準會官員的警告，官員認為，市場對降息的預期過於倉促和自信。

目前市場預計聯準會 2024 年將有多達六次降息，預計首次降息將在 5 月進行。 Nolting 去年正確預測聯準會根本不會降息，他認為，今年只會出現三次降息。

德意志銀行並不是唯一一家對美國股市反彈的持久性質疑的銀行。 花旗集團此前警告，那斯達克 100 指數期貨部位接近 3 年來最高，投資者似乎在財報季節青睞成長型股票。

由 Chris Montagu 領導的花旗量化策略師團隊在報告中寫道：「隨著定位和利潤的擴大，利潤水準，特別是那斯達克的利潤水準，愈來愈令人擔憂。」 「多頭部位的平均利潤接近 5%，增加了獲利了結平倉的風險，並為近期持續上漲創造了潛在的阻力。」

儘管如此，仍有許多人相信漲勢的持久力。 選擇權交易員一直押注標普 500 指數將進一步上漲，相較之下，德意志銀行預測，在目前財報季結束後，股市將出現放緩，但也認為這也帶來了一個潛在有用的入場時機。

Nolting 說： 「對我們來說，好消息是，我們認為即使美國出現衰退，也只是小規模或短暫的衰退，如果市場出現波動，這就是我們買入市場的機會。」