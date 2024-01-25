鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-25 18:36

金管會因應金融服務數位發展趨勢，於 2022 年 8 月至 10 月開放純網保設立申請，金管會今 (25) 日表示，原先希望依循純網銀模式，但最後僅 2 家提出，經審查皆未通過，金管會也主動洽詢曾表達申設意願的 4、5 家業者，均表達無申設純網保的意願，因此，最終決議現階段不開放申設。

保險局副局長林志憲說明，經綜合評估，基於二項原因暫不開放純網保申設，一、推動保險業數位轉型是金管會的既定政策，但截至目前，未有業者表示有申設意願；二、除部分業者已在媒體反映無申設意願外，金管會並主動洽詢前曾表達申設意願之業者，亦均表示無申設意願。

金管會先前收到「中國信託網路產物保險」及「福爾摩莎產物保險」2 組團隊遞件，但福爾摩莎不符合法定資格，去年 12 月申設遭駁回，而中信金子公司台壽也終止純網產合資協議。

因應數位經濟發展，新興世代使用聯網設備取得各式服務之需求與日俱增，林志憲強調，推動保險業數位轉型政策不因純網保設置與否而受影響，為鼓勵保險業數位創新，已持續推動包括保險業電子商務、申請業務試辦等。

其中於 2023 年 10 月修正「保險業辦理電子商務應注意事項」與「異業合作推廣保險業務應注意事項」等規定，為重大業務放寬，允許保險業與從事大數據資料分析、介面設計、軟體研發、物聯網、無線通訊業務等金融科技業者以試辦方式合作辦理創新型保險商品及服務，透過建構金融保險生態圈，開拓目前民眾尚未被滿足的保險需求，日前已核准首宗異業合作的創新服務及流程試辦申請，另有一家業者正審理中。