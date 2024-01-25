中光電智能感測切入穿戴裝置應用 奪歐美客戶訂單

中光電 (5371-TW) 子公司中光電智能感測（CMC）布局感測器市場報捷，繼車用前裝胎壓感測器上季量產後，近期更切入消費性穿戴應用市場，目前已打進多家歐美主流一線大廠新產品設計，本季將開始量產出貨，可望挹注營運表現。

中光電智能感測表示，運用車載專業與嚴謹的設計來提升穿戴式產品的使用體驗，並針對智能穿戴產品如智能手錶、運動手錶、手環等應用，推出 10ATM 防水氣壓感測器（CMP202），滿足登山、游泳、潛水等戶外運動需求。

CMP202 採用中光電智能感測壓阻式絕對壓力傳感器晶片，壓力量測範圍介於 300～1250 hPa 之間，再搭配專用訂製 ASIC，可實現 4uA 的超低功耗及 0.1Pa 的超小噪聲（RMS Noise），內建 24-bit ADC、FIFO 內存及中斷功能，可滿足使用者對於不同應用情境需求。

此外，CMP202 採用陶瓷 LGA 封裝，尺寸僅 2.7*2.7*1.74mm，工作溫度範圍介於 - 40°C～+85°C 之間，可符合 ESD 穩定性及 10ATM 耐壓的高規格防水要求。

中光電智能感測為一專業 MEMS 產品公司，主要營運布局是以壓阻及壓電核心技術，發展利基型 MEMS 元件產品與應用解決方案。

中光電智能感測從關鍵的 MEMS 元件設計與製造延伸到模組與系統的技術整合，並結合邊緣運算（AI Edge Computing）與產業領域知識（Domain knowhow），提供完整的人工智慧物聯網（AIoT）解決方案。