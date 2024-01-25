鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-25 18:34

中央銀行總裁楊金龍今 (25) 日指出，淨零轉型短期間可能影響生產成本和物價，並提到，碳權交易面臨透明度低的挑戰，不排除恐難達成巴黎協定目標，並衍生碳洩漏、漂綠等問題。

楊金龍今日於台灣企業永續研訓中心第 35 次理事會議暨 CEO 講堂進行「全球化與永續發展 - 中央銀行的觀點」專題演講。

楊金龍提到，IMF 研究指出生產者的決策通常只考慮生產的直接成本與獲利機會，產品定價並未納入間接的外部成本，導致生產的社會成本大於私部門的成本。

尤其因各國政經環境、產業結構、政策考量、施行期間長短和施行方式等互異，國際間實施碳定價機制面臨碳減量不足、碳定價各國差異大、碳權交易透明度低等挑戰，甚至衍生出碳洩漏、漂綠等問題。