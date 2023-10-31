中光電估二大產品Q4出貨季減 全年衰退2成

背光模組廠中光電今 (31) 日召開法說會，公司表示，第四季節能出貨將小幅季減，影像產品也因景氣不如預期，出貨將季減 1 成，全年來看，公司估，二大產品均將衰退 2 成。

中光電第三季營收 104 億元，季增 8%、年減 19%，稅後純益 4.67 億元，季增 13.3%、年減 33%，每股純益 1.2 元；前三季營收 296.04 億元，年減 23%、稅後純益 11.32 億元，年減 43%、每股純益 2.9 元，

中光電總經理林惠姿說明，節能產品因第四季電視 / 公共顯示器出貨量小幅下滑、IT 應用產品需求也季減個位數，整體出貨量估小幅季減。此外，受到需求不振、庫存去化遲緩以及通膨等不利因素干擾，全年出貨量將較去年衰退 2 成左右。

中光電第三季節能產品營收 48.19 億元，季增 17%、年減 10%；出貨量約 824.4 萬片 / 台，季增 7%、年減 3%；累計年前三季節能產品營收約 130.88 億元，年減 27%；出貨量約 2296 萬片 / 台，年減 30%。

影像產品方面，林惠姿認為，因品牌行銷與市場需求遲緩，第四季整體出貨量估將季減 1 成左右。同時，因全球景氣低迷，高通膨壓力與需求緊縮，預期影像產品今年出貨量將較去年出貨高峰減少 2-3 成。

中光電第三季影像產品營收約 37.74 億元，季增 13%、年減 37%；出貨量 26.7 萬台，季增 8%、年增 35%。累計前三季影像產品營收約 102.4 億元，年減 35%、出貨量約 75.1 萬台，年減 32%。