中光電智能機器人報捷 兩款軍用商規無人原型機通過軍方測試

中光電 (5371-TW) 今 (12) 日宣布，旗下中光電智能機器人「微型無人機」及「監偵型無人機」兩款軍用商規無人原型機通過國防部履約測試，也成為國內首家唯一通過兩款軍用商規無人機原型機驗測的公司，將有利爭取明年軍用商規無人機採購案。

經濟部去年 12 月公告「軍用商規無人機系統整合主導廠商」之 3 類 5 款主導廠商之一，中光電智能機器人成功通過兩款無人機主導廠商遴選，並於今年 2 月完成國防部原型機購案得標簽約，後依據購案合約時程，於 7 月底前完成繳交「微型無人機」及「監偵型無人機」兩款原型機，近日陸續通過軍方履約測試。

中光電智能機器人本次通過軍方測試的「微型無人機」及「監偵型無人機」兩款原型機，從飛控模組、遙控器、酬載相機等關鍵組件，到 AI 目獲與跟隨演算法、飛行控制軟體、遙控器軟韌體等，皆運用高度掌握的無人機自主關鍵技術和整機 MIT 設計製造優勢，完全符合軍方要求的通訊距離、飛行速度、防水防塵等級、避障等規格。

國防部陸海空三軍均持續編列無人機採購預算，明後兩年預計採購 1779 架無人機，以強化部隊監偵能力及作戰效能，其中「微型無人機」及「監偵型無人機」兩款預計採購數量達 1595 架，佔總預計採購量近 9 成，預算金額達 11.77 億元，中光電智能機器人表示，將全力爭取兩款軍用商規無人機量產訂單，擴大出貨量能。

中光電智能機器人總經理謝啟堂表示，因應未來高科技作戰，無人機應用情境與場域更趨複雜，唯有自主掌握關鍵技術研發，方能順應各軍種作戰需求規格，迅速完成產品開發、整合及產製。