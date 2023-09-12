中光電智能感側跨入車用前裝市場 胎壓傳感器新品Q4量產

中光電 (5371-TW) 宣布，旗下中光電智能感測 (Coretronic MEMS Corporation, CMC) 的胎壓監測系統 (Tire Pressure Monitoring System, TPMS) 胎壓傳感器新品，正式跨入車用前裝市場，預計第四季開始出貨。

中光電智能感測開發 MEMS 感測器技術，以壓阻壓電感應原理，發展出各式加速度、壓力與觸覺等感測器，並攜手 MCU 廠商，共同開發胎壓監測模組，提供車規級的加速計與壓力計，目前累積出貨量超過千萬顆以上。

中光電智能感測表示，此次推出的全新車用前裝之胎壓傳感器，已通過嚴格高規車載品質系統驗證並自第四季起出貨，在各國立法強制新車安裝胎壓監測系統及電動車智能化浪潮的推動下，提供電動車在傳感器元件上除歐美大廠以外的選擇。

TPMS 胎壓傳感器包含加速計及壓力計，而中光電智能感測提供壓力測量範圍介於 900kPa 至 2000kPa 間的不同選項，可滿足一般乘用車到大型商用車的胎壓需求；加速計則是新一代胎壓傳感器標準配備，用來啟動監測功能及偵測輪圈轉速等應用，也因技術含量高，讓該產品成為具車規量產能力的最佳選擇。

此外，中光電智能感測也積極結合電動車市場多項新應用，提供 ODM 訂製化開發，滿足客戶對產品的差異化需求，與客戶共同解鎖智能底盤及智能座艙等新市場。

針對消費、醫療、工業應用市場，中光電智能感測也推出全新 CMP201/202 氣壓計，並已於下半年導入量產，可應用於手機、穿戴裝置及工控應用領域，也預計推出超高精度的微差壓感測器 (1~10kPa)，可偵測車載氣體流量，以利微控氣閥進行後續控制及應用。